Manuel Lourenço da Silva

Seus filhos, noras, genro, netos, irmãos, cunhados, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso pai, sogro, avô, irmão, cunhado, tio e parente, residente que foi ao Sítio da Achada Grande, freguesia de São Jorge, concelho de Santana.

Mais participam que o seu funeral se realiza hoje, sábado saindo da Casa Mortuária da Agência Funerária (Rua da Palmeira nº16-Santa Cruz), pelas 12:45 horas, com destino à Igreja Paroquial de São Jorge, onde haverá missa de corpo presente, pelas 14:00 horas, prosseguindo depois para inumação no cemitério da dita freguesia.

A família agradece todas as manifestações de pesar, neste momento de dor e informa que haverá velório na referida Casa Mortuária, pelas 11:00 horas.

Domingo (08/03/2026), pelas 08:30 horas, na Igreja Paroquial de São Jorge, haverá missa do 7.º dia pelo eterno descanso da sua alma, renovando os agradecimentos a quem se dignar participar nesta sagrada eucaristia.

São Jorge, 7 de março de 2026.