Manuel Gregório Sousa de Gouveia

A família cumpre o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento deste seu saudoso parente, natural da Fajã da Ovelha e com última morada em Caminho Raposeira do Lugarinho, Freguesia da Fajã da Ovelha, que o seu funeral se realiza amanhã, sábado (20/09/2025), saindo da Capela Mortuária do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelas 09.30 horas, para a Igreja Paroquial de Santo António, Raposeira, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 11.00 horas, prosseguindo depois o funeral para o Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, para cremação no referido cemitério.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral, ou que de qualquer forma manifestaram o seu pesar.

Agradece ainda de um modo especial a toda a equipa médica, de enfermagem e assistentes operacionais da unidade de cuidados intensivos do Hospital Dr. Nélio Mendonça pela forma profissional, dedicada e carinhosa com que trataram o seu ente querido.

Fajã da Ovelha, 19 setembro de 2025