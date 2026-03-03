Sua esposa Cecília de Abreu, filhos, noras, netas, netos, bisneto, cunhadas, cunhados, sobrinhas, sobrinhos, demais familiares, amigos e vizinhos cumprem o doloroso dever de informar o falecimento do seu saudoso parente e amigo, Manuel Domingos Vieira, natural da freguesia do Curral das Freiras e residente que foi na freguesia do Campanário, Ribeira Brava.

O funeral realizar-se-á amanha, quarta-feira, dia 4 de março.

O corpo estará em câmara ardente nas instalações da agência funerária Grande Homenagem (Rua Engenho do Mel nº1- Funchal) entre as 12:30h e as 13:30h, saindo de seguida com destino à capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias- São Martinho.

Será celebrada missa de corpo presente pelas 14:30h prosseguindo para inumação no referido cemitério.

A família reconhece todo o profissionalismo dos médicos, enfermeiros e auxiliares do Centro de Saúde do Campanário, em especial agradecimento à Dra. Petra, assim como a colaboração e Humanismo do Corpo de Bombeiros da Ribeira Brava.

A família reconhece e agradece o profissionalismo dos médicos, enfermeiros e auxiliares que cuidaram do seu familiar no Hospital dos Marmeleiros, 3º andar poente. A todos eles, o seu mais profundo agradecimento.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e perda e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Campanário, 3 de março de 2026.