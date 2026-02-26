Manuel de Faria Gonçalves

Sua esposa Custódia Reis, seus filhos Aldónio e filhos; Adriana, filhos e neta; Dite Reis e filha; Cátia e filhos; seus irmãos, cunhadas, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, morador que foi à Estrada da Fajã da Ribeira, Ribeira Brava, e que o seu funeral se realiza hoje, Quinta-feira, 26/02/2026, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 14:15 horas para a igreja paroquial de São Bento, Ribeira Brava, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 15:00 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério da freguesia.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia Domingo, 01/03/2026, pelas 10:00 horas, na igreja paroquial de São Bento, Ribeira Brava, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Ribeira Brava, 26 de fevereiro de 2026.