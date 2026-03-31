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Participação

31-03-2026
Manuel de Abreu
Manuel de Abreu
Faleceu - Irmão da Confraria do Santíssimo Sacramento
  • Freguesia| Ribeira Brava

Sua filha Mónica Abreu e marido, seus irmãos, cunhados, sobrinhos, afilhados, amigos, vizinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, morador que foi à Estrada da Banda d’Além, Ribeira Brava, e que o seu funeral se realiza hoje, Terça-feira, 31/03/2026, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 14:15 horas para a igreja paroquial de São Bento, Ribeira Brava, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 15:00 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério da freguesia.

Sairá uma camioneta pelas 14:00 horas da Furna, passando pelo Pomar da Rocha, para as pessoas que queiram acompanhar o funeral, regressando depois ao mesmo local.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia Terça-feira, 07/04/2026, pelas 08:00 horas, na igreja paroquial de São Bento, Ribeira Brava, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

A família agradece a toda a equipa médica, de enfermagem e assistentes operacionais do 6º andar poente do Hospital Dr. Nélio Mendonça, todo o apoio, carinho e dedicação com que trataram o seu familiar.

Ribeira Brava, 31 de março de 2026

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