Manuel da Conceição Andrade

Seus filhos, nora e neta, sua irmã, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, morador que foi à Rua Manuel Afonso Sanha, Ponta Delgada, e que o seu funeral se realiza hoje, Terça-feira, 03/03/2026, saindo do Lar Dilectus, Funchal, pelas 11:00 horas para a igreja paroquial do Bom Jesus, Ponta Delgada, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 12:00 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério da freguesia.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia no Domingo, 08/03/2026, pelas 11:30 horas, na igreja paroquial do Bom Jesus, Ponta Delgada, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Ponta Delgada, 3 de março de 2026