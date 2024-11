Manuel Adelino de Castro Mendonça

Sua esposa Lúcia de Quintal Vieira Caetano Mendonça, filhas, genros, netas e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso marido, pai, sogro, avô e parente, residente que foi na freguesia e concelho de Santa Cruz.

Mais participam que o seu funeral se realiza hoje, domingo, com missa de corpo presente na Igreja Matriz de Santa Cruz, pelas 12:30 horas.A família agradece a todas as pessoas que queiram participar na missa do seu saudoso parente.

“Na impossibilidade de agradecermos individualmente a todas as pessoas, que de diversas formas nos confortaram durante estas horas difíceis, vimos agradecer profundamente as palavras, atos e gestos de apoio e amizade para com a nossa família.”

Um agradecimento a toda a equipa médica, de enfermagem e assistentes operacionais dos Serviços Urgência, de Cardiologia e de Medicina Intensiva do Hospital Dr. Nélio Mendonça, bem como à Escola da Apel, pelo apoio prestado às suas colaboradoras nesta hora difícil.Santa Cruz, 10 de novembro de 2024