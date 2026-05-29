Luísa dos Santos Gonçalves

Seu marido António Marques; seus filhos António, esposa e filhos; Maria José; Maria Fernanda, filhos e netos; José Paulo e filhos; José Manuel, esposa e filhos; Cristina; José Armando, esposa e filhos; seu irmão, cunhadas, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, moradora que foi ao Caminho Velho, Quinta Grande, e que o seu funeral se realiza amanhã, Sábado, 30/05/2026, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 09:00 horas para a capela da Vera Cruz, Quinta Grande, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 10:30 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério da freguesia.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia Sábado, 06/06/2026, pelas 17:00 horas, na igreja paroquial de Nossa Senhora dos Remédios, Quinta Grande, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Quinta Grande, 29 de maio de 2026