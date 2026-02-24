Luís Ricardo Gonçalves da Silva Freitas

Seus pais José da Conceição de Freitas e Ana Paula de Freitas, sua irmã Gisele Freitas, sua namorada Beatriz Couto, tios, tias, primos, avós, amigos, vizinhos e demais familiares presentes e ausentes, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento deste seu saudoso parente. Morador que foi residente à Estrada João Gonçalves Zarco N.º594A, Estreito de Câmara de Lobos, atualmente a residir em Braga, a frequentar o 6º ano da Escola de Medicina da Universidade do Minho, mais se informa que seu funeral se realiza nesta Terça-feira, 24/02/2026, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelas 14:00 horas, em direção à Igreja Paroquial de Nossa Senhora Graça, Estreito de Câmara de Lobos, onde haverá um pequeno velório antes da missa de corpo presente que será celebrada pelas 15:30 horas, seguindo em cortejo fúnebre para jazigo no mesmo.

A Funerária do Calvário agradece, em nome da família enlutada, e todas as pessoas que acompanharam o funeral, manifestando o seu apoio. Convida a participarem na missa de 7º dia, que será celebrada na próxima Sexta-feira, 27 de Fevereiro às 19:00 horas, na Igreja Paroquial Nossa Senhora da Graça, Estreito de Câmara de Lobos.

Estreito de Câmara de Lobos, 24 de fevereiro de 2026.