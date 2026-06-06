Lourdes Vieira de Barros Franco

Deixa saudades aos seus irmãos, irmãs, cunhados, cunhadas, sobrinhos, sobrinhas, amigos, vizinhos e restantes familiares.

Residia no Caminho do Pico, Câmara de Lobos, sendo atualmente residente no Lar Living Care, Câmara de Lobos.

Sairá do Hospital Dr. Nélio Mendonça, sábado, dia 06/06/2026, às 10h00.

Velório: Capela do Cemitério Municipal de Câmara de Lobos, a partir das 10h30.

Missa de Corpo Presente: Sábado 06/06/2026, às 11h30, seguindo-se a inumação no mesmo.

Missa do 7.º dia: Terça-feira, 09/06/2026, às 08h00, na Igreja de São Sebastião, Câmara de Lobos.

A família agradece desde já a presença de todas as pessoas que se dignarem a participar nesta Santa Eucaristia.

Câmara de Lobos, 6 de junho de 2026