Leonor Gomes de Aguiar

Com carinho e saudade de seu esposo José Raul de Barros, filho, filhas, netos, netas, bisnetas, irmã, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais familiares presentes e ausentes, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento desta sua saudosa parente. Moradora que foi residente à Rua Dr. António Vitórino Castro Jorge N.º70, Estreito de Câmara de Lobos, mais se informa que seu funeral se realiza nesta Quarta-feira, 25/02/2026, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelas 14:00 horas em direção à Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça, Estreito de Câmara de Lobos, onde haverá um pequeno velório antes da missa de corpo presente que será celebrada pelas 15:30 horas seguindo em cortejo funebre para o Cemitério da Freguesia.

A Funerária do Calvário agradece, em nome da família enlutada, e todas as pessoas que acompanharam o funeral, manifestando o seu apoio. Convida a participarem na missa de 7º dia, que será celebrada na proxima Sexta - feira, 03 de Março ás 17:30 horas na Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça, Estreito de Câmara de Lobos

Estreito de Câmara de Lobos, 25 de fevereiro de 2026