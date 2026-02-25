MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Necrologia

Participação

25-02-2026
Leonor Gomes de Aguiar
Leonor Gomes de Aguiar
Conhecida por Sra. Rita - Faleceu com 82 anos
  • Freguesia| Estreito de Câmara de Lobos

Com carinho e saudade de seu esposo José Raul de Barros, filho, filhas, netos, netas, bisnetas, irmã, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais familiares presentes e ausentes, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento desta sua saudosa parente. Moradora que foi residente à Rua Dr. António Vitórino Castro Jorge N.º70, Estreito de Câmara de Lobos, mais se informa que seu funeral se realiza nesta Quarta-feira, 25/02/2026, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelas 14:00 horas em direção à Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça, Estreito de Câmara de Lobos, onde haverá um pequeno velório antes da missa de corpo presente que será celebrada pelas 15:30 horas seguindo em cortejo funebre para o Cemitério da Freguesia.

A Funerária do Calvário agradece, em nome da família enlutada, e todas as pessoas que acompanharam o funeral, manifestando o seu apoio. Convida a participarem na missa de 7º dia, que será celebrada na proxima Sexta - feira, 03 de Março ás 17:30 horas na Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça, Estreito de Câmara de Lobos

Estreito de Câmara de Lobos, 25 de fevereiro de 2026

OPINIÃO EM DESTAQUE

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

Concorda com a opção de abandonar a intervenção no Caminho das Ginjas?

Enviar Resultados

Mais Lidas

Últimas