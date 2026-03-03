Josefina Jesus Rodrigues Teixeira

Seus filhos, noras, netos, bisnetos, irmãos, cunhados, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa mãe, sogra, avó, bisavó, irmã, cunhada, tia e parente residente que foi ao sítio do Rochão de Cima, freguesia da Camacha e concelho de Santa Cruz.

Mais participam que o seu funeral se realiza hoje, terça-feira, com missa de corpo presente pelas 15:00 horas, na capela do cemitério municipal da Camacha, prosseguindo depois para inumação em jazigo municipal, no cemitério da dita freguesia.

A família agradece todas as manifestações de pesar, neste momento de dor e informa que haverá velório na referida Capela Mortuária, pelas 13:00 horas.

A família agradece a todas as pessoas que queiram participar no funeral da sua saudosa parente, até à sua última morada, e informa que no próximo domingo (08/03/2026), pelas 09:30 horas, na Igreja Paroquial do Rochão, haverá missa do 7.º dia pelo eterno descanso da sua alma, agradecendo antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem participar nestas celebrações.

Renova os agradecimentos à Dra. Márcia e à enfermeira Márcia do Centro de Saúde da Camacha, pela forma profissional e atenciosa com que trataram da sua familiar.

Camacha, 3 de março de 2026.