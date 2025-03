José Vieira

Seus filhos, genro, nora, netos, bisnetos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso pai, sogro, avô, bisavô e parente, residente que foi ao Caminho do Cemitério, freguesia de Machico, e que o seu funeral se realiza hoje, saindo da Casa Mortuária da Agência Funerária (Caminho da Ladeira Nº 7- Machico), pelas 15:00 horas, para a Igreja Matriz de Machico, onde será celebrada missa de corpo presente, pelas 15:30 horas, prosseguindo o funeral para o Cemitério Municipal de Machico.

A família reconhece e expressa a sua gratidão a todos quantos lhe têm manifestado o seu pesar e informa que, na próxima segunda-feira, dia 17/03/2025, pelas 18:30 horas, será celebrada a missa do 7.º dia, na Igreja Matriz de Machico, agradecendo antecipadamente às pessoas que se dignarem assistir a este piedoso ato.

Um especial agradecimento aos Médicos, Enfermeiros e Pessoal Auxiliar do 3.º andar poente do Hospital dos Marmeleiros e à Segurança Social de Machico (ajuda ao domicílio), pelo carinho, dedicação e por todos os cuidados prestados ao seu querido parente.

Machico, 13 de março de 2025