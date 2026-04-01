José Sotero Gomes Serrão

Seus filhos, noras, genros, netos e bisnetos, seus cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, morador que foi ao Caminho do Ilhéu, Câmara de Lobos, e que o seu funeral se realiza hoje, Quarta-feira, 01/04/2026, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 14:00 horas para a capela do cemitério de Câmara de Lobos, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 15:00 horas, seguindo-se a inumação no mesmo.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia Domingo, 05/04/2026, pelas 11:00 horas, na igreja paroquial de São Sebastião, Câmara de Lobos, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Câmara de Lobos, 1 de abril de 2026