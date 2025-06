Seus irmãos Filomena, António José, Luís e Bernardo, sobrinhos e demais familiares informam que as cerimónias fúnebres do Padre José Martins Júnior terão lugar amanhã, domingo, dia 22 de junho de 2025: 10h, chegada da urna à Igreja da Ribeira Seca; 10h30, missa de corpo presente; cortejo fúnebre em direção ao Cemitério de São Martinho, Funchal; 14h30, cremação.

CCS-RS

- É com enorme pesar que o Centro Cívico Cultural e Social da Ribeira Seca (CCCS-RS) manifesta a perda física do seu fundador, dirigente, professor,

dinamizador e mecenas, Padre Martins Júnior.

Mais do que um impulsionador de ideias e projetos, foi o verdadeiro pilar sobre o qual este Centro se construiu. A sua generosidade, traduzida num apoio contínuo e determinante, permitiu erguer um espaço de cultura, solidariedade e cidadania ativa que hoje é património de todos nós.

Sem o seu mecenato firme e visionário, o CCCS-RS não existiria. O seu exemplo de desprendimento pessoal em prol da cultura e do bem comum ficará para sempre gravado na memória da nossa instituição e da nossa comunidade.

Recordá-lo-emos sempre com um sorriso sereno, generoso e profundamente humano, o espelho da alegria com que viveu e da esperança com que sempre acreditou nas pessoas.

Tuna de Camara de Machico

Ao nosso eterno Maestro Padre Martins Júnior. Foi ele quem sonhou a Tuna de Câmara de Machico como espaço de formação, liberdade e pertença, acreditando na música como força transformadora ao serviço da cultura e da dignidade humana. A sua generosidade – pessoal, espiritual e material – permitiu que a Tuna vivesse, crescesse e se afirmasse ao longo das décadas como uma referência incontornável na vida cultural de Machico e da Madeira.

Recordá-lo-emos sempre com gratidão e com um sorriso sereno, presença e olhar orgulhoso por ver florescer aquilo que semeou com tanto amor.

Hoje, as tábuas choram.

Choram as tábuas, e nós choramos todos, que sentimos e cantamos, como escreveu com alma e verdade:

“(...) Tábuas que sentem...

Tábuas que choram...Tábuas que cantam...Sentem o palpitar de coraçõesChoram saudades e nocturnas paixõesCantam “núpcias” e glórias de Nações(...).”

Neste excerto do poema “Tábuas que sentem e cantam”, do nosso Maestro, dedicado à Tuna de Câmara de Machico é patente o espírito com que guiou a Tuna: a madeira que canta, os dedos que sentem, o som que emociona. Hoje, silencia-se uma das mãos fundadoras. Mas a música continuará.

A ele devemos a origem, o rumo e o nome. Continuaremos a tocar, a formar e a partilhar, em sua memória, com o mesmo sentido de missão e fidelidade ao seu legado.

Cantares da Ribeira

- Os Cantares da Ribeira manifestam, com profunda tristeza, o falecimento do seu fundador e eterno inspirador, Padre Martins Júnior.

Mais do que o mentor deste grupo, foi a alma que lhe deu voz. Através da sua visão e entrega, tornou possível o nascimento de um projeto que valorizou a cultura popular, a música tradicional e a identidade da nossa terra. Com ele aprendemos que cantar era também uma forma de resistir, de unir e de celebrar a vida.

Sem a sua dedicação e a sua música, os Cantares da Ribeira não existiriam. Foi ele quem sonhou este grupo como espaço de encontro, de partilha e de dignificação da tradição. O seu legado está em cada ensaio, em cada atuação, em cada passo dado em palco.

Recordá-lo-emos com a mesma alegria com que nos ensinou a cantar e a bailar: serena, genuína e profundamente humana. O seu espírito permanecerá para sempre entre nós, como uma música sem fim.

Academia Sénior

A Academia Sénior do CCCS-RS manifesta o seu profundo pesar pela partida do Padre Martins Júnior, presença querida e animador cultural próximo ao longo dos anos.

Com a sua alegria contagiante, sentido de humor e genuíno interesse pelas pessoas, foi presença constante e inspiradora em muitos dos momentos vividos na nossa Academia. Tinha o dom de criar laços, de fazer com que todos se sentissem valorizados, de transformar cada encontro numa oportunidade de partilha e bem-estar.

Foi um amigo da casa, sempre disponível para apoiar, dinamizar e trazer ânimo às nossas atividades. A sua memória ficará para sempre associada ao espírito acolhedor e vivo da nossa Academia.

Recordá-lo-emos com um sorriso, como ele tantas vezes nos ensinou a fazer – mesmo nos dias mais difíceis.

O Partido Socialista da Madeira participa o falecimento do Padre Martins Júnior, antigo Presidente da Câmara Municipal de Machico e deputado à Assembleia Legislativa da Madeira.

Professor, Autarca, Sacerdote, Escritor, Poeta, Compositor e Músico, o Padre Martins Júnior teve um percurso assinalável, que acaba por ser indissociável da história política e social da Região, tendo-se afirmado como um exemplo de coragem, compromisso e coerência ao contribuir, de forma decisiva, para uma Madeira mais justa, mais democrática e mais solidária.

Aos seus familiares e amigos, o PS-Madeira endereça as mais sentidas condolências.

Machico, 21 de junho de 2025