MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Necrologia

Participação

15-09-2025
José Manuel Correia de Abreu
José Manuel Correia de Abreu
Faleceu R.I.P.
  • Freguesia| Monte

Suas filhas, netos, irmãos, sobrinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso pai, avô, irmão, tio e parente, residente que foi à freguesia do Monte e que o seu funeral se realiza hoje dia 15.09.2025, com celebração, cerimónias bíblicas a cargo da Igreja do Reino de Deus pelas 10:00 horas, na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho, prosseguindo o seu funeral para cremação no mesmo.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que de qualquer forma manifestaram o seu pesar e carinho.

Funchal, 15 de setembro de 2025.

OPINIÃO EM DESTAQUE

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

Têm razão os pescadores em estarem revoltados por considerarem que são quem menos ganha no negócio do peixe?

Enviar Resultados
RJM PODCASTS

Mais Lidas

Últimas