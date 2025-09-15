José Manuel Correia de Abreu

Suas filhas, netos, irmãos, sobrinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso pai, avô, irmão, tio e parente, residente que foi à freguesia do Monte e que o seu funeral se realiza hoje dia 15.09.2025, com celebração, cerimónias bíblicas a cargo da Igreja do Reino de Deus pelas 10:00 horas, na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho, prosseguindo o seu funeral para cremação no mesmo.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que de qualquer forma manifestaram o seu pesar e carinho.

Funchal, 15 de setembro de 2025.