José Izidio Figueira Ferraz

Sua esposa, seus filhos, nora, genro e netos, seu pai, irmãos, cunhados, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, morador que foi à Vereda dos Arrifes, Câmara de Lobos, e que o seu funeral se realiza hoje, Segunda-feira, 02/03/2026, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 12:00 horas para a capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 12:30 horas, seguindo-se a cremação no mesmo.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia Domingo, 08/03/2026, pelas 07:00 horas, na igreja paroquial de Nossa Senhora do Carmo, Câmara de Lobos, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Funchal, 2 de março de 2026