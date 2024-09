Sua mãe Bernardina da Silva de Sousa, seu pai Leonardo Pestana Araújo, sua irmã Graça Andrade, sua sobrinha, sobrinho demais familiares, amigos e vizinhos cumprem o doloroso dever de informar do falecimento do seu saudoso parente e amigo José Henrique Sousa Araújo, residente que foi na freguesia de Ribeira Brava.

O funeral realiza-se hoje, sexta-feira, dia 13 de setembro, saindo da capela mortuária do hospital dos Marmeleiros pelas 14:30h, com destino à igreja paroquial de São Bento- Ribeira Brava, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 16:00h prosseguindo para inumação no cemitério da freguesia.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e perda e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa-se que será celebrada missa de 7º Dia, terça-feira, dia 17 de setembro, na Igreja Paroquial de São Bento- Ribeira Brava, pelas 08:00h, agradecendo desde já a todas as pessoas que por amizade e solidariedade venham a participar nesta eucaristia.

Funchal, 13 de setembro de 2024