José Guido Sousa Drumond

Sua esposa e filhas, genros e netos, seus irmãos, cunhados, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, morador que foi à Estrada do Cabeço do Carvalho, Lapeira, Porto Santo, e que o seu funeral, com missa de corpo presente, se realiza hoje, Sexta-feira, 27/03/2026, pelas 14:30 horas, saindo da capela do cemitério de Santa Catarina, Porto Santo, para inumação no mesmo.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia Terça-feira, 31/03/2026, pelas 18:00 horas, na igreja paroquial do Espírito Santo, Porto Santo, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Porto Santo, 27 de março de 2026