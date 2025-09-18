José Gonçalves Figueira

Sua esposa, seus filhos, nora, genro, netos e bisnetos, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, morador que foi à Estrada da Terça, Ribeira Brava, e que o seu funeral se realiza hoje, quinta-feira, 18/09/2025, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 14:00 horas para a Igreja Paroquial de São Bento, Ribeira Brava, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 15:00 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério da freguesia.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7.º dia terça-feira, 23/09/2025, pelas 08:00 horas, na Igreja Paroquial de São Bento, Ribeira Brava, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Ribeira Brava, 18 de setembro de 2025