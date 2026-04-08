Sua esposa Rita Gonçalves, seus irmãos, cunhados, sobrinhos, sogra, amigos, vizinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, morador que foi à Rua Padre Pita Ferreira, Câmara de Lobos, e que o seu funeral se realiza hoje, Quarta-feira, 08/04/2026, saindo do Hospital Dr. João de Almada pelas 09:30 horas para a capela do cemitério de Câmara de Lobos, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 10:30 horas, seguindo-se a inumação no mesmo.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia Domingo, 12/04/2026, pelas 09:30 horas, na igreja paroquial de Santa Cecília, Câmara de Lobos, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

A família agradece a toda equipa médica, de enfermagem e assistentes operacionais do Hospital Dr. Nélio Mendonça e dos Cuidados Paliativos do Hospital Dr. João de Almada, todo o apoio, carinho e dedicação com que trataram o seu familiar.

A empresa Transponcha, Lda. e seus colaboradores participam o falecimento do Sr. José Fernando Gonçalves, cunhado do sócio gerente e endereçam sentidas condolências à família.

A empresa Duarte & Fátima, Lda. e seus colaboradores participam o falecimento do Sr. José Fernando Gonçalves, cunhado do sócio gerente e endereçam sentidas condolências à família.

Câmara de Lobos, 8 de abril de 2026