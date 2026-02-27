MADEIRA Meteorologia
Agradecimento e Missa do 7.º Dia

27-02-2026
José Feliciano Câmara Nóbrega
José Feliciano Câmara Nóbrega
  • Freguesia| Caniço

A família, na impossibilidade de o fazer a todos pessoalmente, vem por este meio agradecer a solidariedade das pessoas que se dignaram participar no funeral do seu saudoso parente, ou que de outra forma, lhe manifestaram o seu pesar.

Participa que hoje, assinalando-se o 7º dia do seu falecimento, será celebrada pelas 19h00 na Igreja Paroquial da Assomada - Caniço, a missa pelo eterno descanso da sua alma, pelo que reitera uma vez mais os seus antecipados agradecimentos a todos aqueles que participarem nesta eucaristia.

Caniço, 27 de fevereiro de 2026.

