José Feliciano Câmara Nóbrega

“Querido Zé...

Não te foste embora, transformaste-te em saudade que abraça, em força quando fraquejamos, em luz que nunca se apaga.

Obrigado por seres tão especial e por fazeres parte das nossas vidas.”

Seus pais, irmãos, cunhada, tios, primos e demais familiares, com enorme e profundo pesar, comunicam às pessoas de suas relações e amizades o falecimento do seu saudoso e querido parente, residente que foi no sítio dos Moinhos, freguesia do Caniço.

O funeral realiza-se hoje, com a celebração da missa de corpo presente pelas 13h00, na Capela de Nossa Senhora da Salvação - Moinhos.

Após a cerimónia, prosseguirá em cortejo fúnebre para inumação em jazigo no Novo Cemitério Municipal do Caniço.

A família reconhece e agradece, com sincera gratidão, todas as manifestações de pesar e carinho recebidas. Agradece ainda a todos os que, em pensamento ou em presença, acompanharem este momento de dor e esperança.

Renova um agradecimento à equipa EMIR, à corporação dos Bombeiros, a todos o pessoal afecto nos meios de socorro que prestaram auxílio, assim como, os médicos, enfermeiros e operacionais dos Serviços de Cirurgia e Cuidados Intensivos do H. Dr. Nélio Mendonça, pela excelência profissional demonstrada, patente no pronto-socorro e na rapidez de actuação, sabendo que tudo fizeram para que o Sr. José Feliciano, pudesse estar entre nós, ficando aqui registada, por parte da família, uma palavra de profunda gratidão.

A missa do 7º dia será celebrada amanhã, Sexta-feira, pelas 20h30, na Igreja Paroquial da Assomada. A família agradece, antecipadamente, a todos os que participarem nesta celebração.

Caniço, 26 de fevereiro de 2026.