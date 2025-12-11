José Degloção Gomes dos Santos

Sua esposa Maria Gorete Ferreira Santos, seus filhos Dinarte, Cristina, Fábio e Dário, suas noras, genros e netos, seus irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, morador que foi à Estrada João Gonçalves Zarco, Garachico, Câmara de Lobos, e que o seu funeral se realiza hoje, Quinta-feira, 11/12/2025, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 09:30 horas para a capela do cemitério de Câmara de Lobos, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 10:30 horas, seguindo-se a inumação no mesmo.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia Sábado, 13/12/2025, pelas 18:00 horas, na igreja paroquial de Nossa Senhora do Bom Sucesso, Garachico, Câmara de Lobos, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia

Câmara de Lobos, 11 de dezembro de 2025