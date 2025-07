Sua esposa Maria de Alice de Freitas Candelária, filhas, genro, netas, netos, bisneta, bisneto, irmão, cunhadas, cunhados, sobrinhas, sobrinhos, demais familiares, amigos e vizinhos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações profissionais e de amizade o falecimento do seu saudoso familiar e amigo José de Nóbrega, natural da freguesia do Faial, concelho de Santana e residente que foi em Machico.

O funeral realiza-se, hoje, dia 23 de julho.

O corpo estará em câmara ardente nas instalações da agência funerária Grande Homenagem (Rua Engenho do Mel nº1), Funchal entre as 12:30h e as 13:30h, saindo de seguida em direção à Igreja Matriz do Faial, Santana, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 15:00h prosseguindo para inumação no cemitério da freguesia.

A Filarmónica do Faial assinala a saudade da partida do seu antigo trompetista, José de Nóbrega, membro dos órgãos sociais e amigo, sempre presente, na vida musical da instituição. Muito obrigado por tudo quanto deu à nossa filarmónica. Aos familiares, apresentamos sentidas condolências. Descanse em paz.

Mais se informa que será celebrada missa de 7º Dia, domingo, dia 27 de julho, na Igreja Matriz do Faial, Santana, pelas 11:00h, agradecendo desde já a todas as pessoas que por amizade e solidariedade venham a participar nesta eucaristia.

A família agradece todas as manifestações de pesar e solidariedade recebidas de todos os que a acompanham neste momento de perda e dor. Igualmente agradece às pessoas que acompanharem a cerimónia religiosa.

Machico, 23 de julho de 2025