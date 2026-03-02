José Carlos Gomes Camacho

Sua esposa Élvia Maria Nunes Camacho, filhas, genros, netos, seu pai, irmã, cunhados, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso, marido, pai, filho, sogro, avô, irmão, cunhado, tio e parente, que foi residente na Vereda do Caires, nº17-CCI-207, freguesia de Santo António e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 10:30 horas saindo da capela do cemitério municipal de Santo António para jazigo no mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente pelas 10:00 horas na referida capela.

A família agradece a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral do seu saudoso familiar, e participa que será celebrada Missa do 7º Dia, em sufrágio da sua alma, na próxima sexta-feira (dia 06-03-2026) pelas 08h30 no Mosteiro Irmãs Clarissas, freguesia de Santo António.

Funchal, 2 de março de 2026.