José Américo Cardoso

Sua companheira Ilda Maria de Freitas Oliveira, enteadas, genros, netos, irmãos, cunhados, sobrinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso companheiro, padrasto, sogro, avô, irmão, cunhado, tio e parente, residente que foi à Rua Quinta dos Cedros, nº 25, freguesia Santo António, e que o seu funeral se realiza hoje, sábado, dia 03.08.2024, com celebração de missa de corpo presente, pelas 10:30 horas, na capela do cemitério de Nossa Senhora das Angustias, em São Martinho, prosseguindo o seu funeral para inumação no mesmo.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que de qualquer forma manifestaram o seu pesar e carinho.

Participam que será celebrada missa do 7º Dia na próxima quinta-feira, dia 08.08.2024, pelas 19:00 horas, na Igreja Paroquial de Santo António, Funchal.

Funchal, 3 de agosto de 2024