José Alcindo Teixeira da Silva

Sua esposa, filhos, genros, noras, netos, irmãos, cunhados, sobrinhos, primos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso parente, que foi residente no Caminho das Bróteas, Bloco nº1, 3-E, paróquia dos Álamos, freguesia de Santo António e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 11:30 horas saindo da capela do cemitério municipal de Santo António para jazigo no mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente pelas 11:00 horas na referida capela.

A família agradece a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral do seu saudoso familiar, participa que será celebrada Missa do 7º Dia, em sufrágio da sua alma, no próximo dia 08-03-2026 (Domingo) pelas 11h00 na Igreja Paroquial dos Álamos, freguesia de Santo António.

Funchal, 6 de março de 2026.