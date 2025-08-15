Sua mãe, pai, filha, filhos, neta, neto, irmão, sobrinhas, sobrinhos, demais familiares, amigos e vizinhos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso familiar e amigo João Jorge Rodrigues de Sousa, natural da freguesia de São Gonçalo e residente que foi na freguesia do Imaculado Coração de Maria, Funchal.

O funeral realiza-se hoje, sexta-feira, dia 15 de agosto.

O corpo estará em câmara ardente no período das 10.00h até às 11.00h na Capela do Cemitério de Nossa Senhora da Piedade, em São Gonçalo, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 11.00h prosseguindo para inumação no referido cemitério.

Mais se informa que será celebrada missa de 7.º dia, domingo, dia 17 de agosto, na Igreja Paroquial do Sagrado Coração de Jesus (Igreja Boa Nova) pelas 10:30h, agradecendo desde já a todas as pessoas que por amizade e solidariedade venham a participar nesta eucaristia.

A família agradece todas as manifestações de pesar e solidariedade recebidas de todos os que a acompanham neste momento de perda e dor. Igualmente agradece às pessoas que acompanharem a cerimónia religiosa.

Funchal, 15 de agosto de 2025