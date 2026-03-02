MADEIRA Meteorologia
João Alberto Melim
Faleceu
  • Freguesia| Porto Santo

Sua esposa Maria Elisabete Machado de Freitas Branco Melim, seus filhos; Alberto Melim; Alexandra Melim; Ângela Almeida; Ricardo Melim; Marília Sousa e João Melim; genros, noras, netos e bisnetos, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, morador que foi à Estrada do Parque Empresarial, Porto Santo, e que o seu funeral, com missa de corpo presente, se realiza hoje, Segunda-feira, 02/03/2026, pelas 14:30 horas, saindo da capela do cemitério de Santa Catarina, Porto Santo, para inumação no mesmo.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia Sexta-feira, 06/03/2026, pelas 18:30 horas, na igreja paroquial de Nossa Senhora da Piedade, Porto Santo, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Porto Santo, 2 de março de 2026.

