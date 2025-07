Hermenegildo Tomás de Oliveira Pestana

Sua esposa Graça, seus filhos Gil, Joana, Cristina e João, genros, nora, neto, irmãos, cunhados, cunhada, sogra, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso parente, residente que foi à freguesia do Caniço, concelho de Santa Cruz, e que o seu funeral se realiza Amanhã (Sábado) dia 26 de julho de 2025 , com missa de corpo presente, pelas 10:00 horas, na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho no Funchal prosseguindo o seu funeral para cremação no referido cemitério.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral do seu saudoso familiar ou que de qualquer forma manifestarem o seu pesar.

Participa que a missa do 7º dia será celebrada na próxima (quinta-feira) dia 31.07.2025, pelas 19:00 horas, na Igreja Paroquial de São José no Funchal, agradecendo antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem assistir a esta eucaristia.

Renovando agradecimentos, às equipas: médica; enfermagem; assistentes operacionais de ação médica, do Hospital Dia-Hemanto-Oncologia, ao Serviço de Internamento do 8º piso nascente, Oncologia do Hospital Dr. Nélio Mendonça, em Especial à equipa domiciliária dos Cuidados Paliativos particularmente à Dr.ª Vilma e Dr.ª Sofia, por todos em conjunto demonstraram um elevado profissionalismo, carinho e atenção nos cuidados prestados ao nosso saudoso familiar, proporcionando-lhe momentos de conforto e de bem-estar.

Agradecimento à Liga Contra o Cancro por todo o apoio demonstrado ao nosso saudoso familiar.

Funchal, 25 de julho de 2025.