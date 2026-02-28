Guilhermina Fernanda

Seu marido, António Carvalho dos Santos, seus filhos, genros, noras, netos, bisnetos, irmã, sobrinhos, primos, amigos, vizinhos e demais entes queridos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa esposa, mãe, sogra, avó, bisavó, irmã, tia, prima, amiga, vizinha e parente, residente que foi à Estrada da Areia, Paróquia do Carmo, Freguesia de Cª de Lobos, e que o seu funeral se realiza hoje, Sábado, dia 28 de Fevereiro de 2026, saindo da Morgue do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelas 13:00 horas, para a Capela do Cemitério Municipal de Cª de Lobos, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 14:00 horas, após a qual prosseguirá para Inumação no mesmo.

A família reconhece e expressa a sua gratidão e compreensão a todas as pessoas que, com a sua oração e participação nesta celebração Eucarística, a acompanharem neste momento de dor e esperança.

Mais participam que na próxima quarta-feira, dia 04 de Março de 2026, será celebrada missa de 7.º dia em sufrágio de sua alma e de agradecimento a todas as pessoas que acompanharem o seu funeral, na Igreja Paroquial do Carmo, Freguesia de Cª de Lobos, pelas 19:00 horas.

Neste momento de dor, a família expressa a sua profunda gratidão a toda a equipe Médica, Enfermagem e Auxiliares do Hospital Dr. Nélio Mendonça, 5º piso Nascente, por toda a atenção, carinho e profissionalismo que tiveram para com a nossa ente querida. O nosso Muito Obrigado e bem hajam.

Câmara de Lobos, 28 de fevereiro de 2026