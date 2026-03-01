Seu marido José Norberto de Sousa, cunhadas, cunhados, sobrinhas, sobrinhos, demais familiares, amigos e vizinhos, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações profissionais e amizade, o falecimento da sua saudosa familiar e amiga Glória Ramos de Castro Sousa, natural de Santo António e residente no Caniço.

O funeral realizar-se-á, amanhã, segunda-feira, dia 2 de março.

O corpo estará em câmara ardente entre as 10:00h e as 11:00h, na capela do cemitério de Santo António, Funchal, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 11:00h prosseguindo para inumação em jazigo no referido cemitério.

A família agradece todas as manifestações de pesar e solidariedade recebidas de todos os que a acompanham neste momento de perda e dor. Igualmente agradece às pessoas que acompanharem a cerimónia religiosa.

Mais se informa que será celebrada missa de 7º Dia, sexta-feira, dia 06 de março, na Igreja Paroquial da Graça, Santo António- Funchal, pelas 19:00h, agradecendo desde já a todas as pessoas que por amizade e solidariedade venham a participar nesta cerimónia.

Funchal, 1 de março de 2026.