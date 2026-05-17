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Participação

17-05-2026
Francisco José Rodrigues de Freitas
Francisco José Rodrigues de Freitas
Faleceu
  • Freguesia| Santo António

Sua esposa, Ana Maria Faria Ribeiro de Freitas, sua filha, Ana Catarina Ribeiro Freitas e sua sogra, irmãos, cunhados, sobrinhos, primos, amigos, vizinhos e demais entes queridos, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso, marido, pai, genro, irmão, cunhado, tio, primo, amigo, vizinho e parente, morador que foi ao Beco do Amadeu, Freguesia de Santo António, Concelho do Funchal e que o seu funeral se realiza hoje, Domingo dia 17 de Maio de 2026, saindo da Morgue do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelas 12:30 horas para a Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, Freguesia de São Martinho, Funchal, onde será celerada missa de corpo presente pelas 14:00 horas, após a qual prosseguirá para cremação no mesmo.

A família reconhece e expressa a sua gratidão e compreensão a todas as pessoas que, com a sua oração e participação nesta celebração Eucarística, o acompanharem neste momento de dor e esperança.

Mais participam que na próxima quinta-feira dia 21 de Maio de 2026, será celebrada missa de 7º dia em sufrágio de sua alma e de agradecimento a todas as pessoas que acompanharem o seu funeral, na Igreja Paroquial de Santo António Freguesia de Santo António, Funchal pelas 19:00 horas.

Funchal, 17 de maio de 2026

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