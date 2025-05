Fernando Rodrigues

Sua esposa, filhos, filhas, noras, genros, netos, bisnetos, irmãs, cunhados, sobrinhos, amigos, vizinhos e restantes familiares, presentes e ausentes, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento deste seu saudoso parente, morador que foi ao Caminho do Lombo do Galo, Paróquia de Nossa Senhora da Encarnação, Estreito de Câmara de Lobos. Mais se informa que o seu funeral se realiza nesta terça-feira, 27/05/2025, saindo do Hospital dos Marmeleiros, pelas 09:30, em direção à Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça, onde haverá um pequeno velório antes da missa de corpo presente que será celebrada às 11:30, seguindo até ao lugar de seu eterno descanso.

A família endereça um especial agradecimento a toda a equipa médica, enfermagem e auxiliar do 2.º andar Nascente e 3.º andar Nascente e Poente do Hospital dos Marmeleiros por todo o apoio e dedicação com que sempre trataram este nosso querido familiar.

A missa de 7.º dia será realizada no próximo domingo às 08:00 na Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Encarnação, Estreito de Câmara de Lobos, como forma de agradecimento por todas as pessoas que acompanharam o funeral deste nosso querido parente.

Caminho do Lombo do Galo, 27 de maio de 2025