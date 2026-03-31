Ermelinda da Conceição Rodrigues

Seus filhos, noras, genros, netos e bisnetos, suas irmãs, cunhados, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, moradora que foi ao Caminho do Terço, Câmara de Lobos, e que o seu funeral se realiza amanhã, Quarta-feira, 01/04/2026, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 11:00 horas para a igreja paroquial de Nossa Senhora do Carmo, Câmara de Lobos, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 12:00 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério da freguesia.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia, hoje Terça-feira, 31/03/2026, pelas 18:30 horas, na igreja paroquial de Santo Amaro, Funchal, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Câmara de Lobos, 31 de março de 2026