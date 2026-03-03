Dalila Maria de Viveiros Alves

Seu marido, seu filho, nora, neto, pais, irmãos, cunhados, sobrinhos, amigos e demais família, presente e ausente, cumprem o doloroso dever e participar a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da sua querida esposa, mãe, sogra, avó, filha, irmã, cunhada, tia, amiga e parente, residente que foi à Estrada do Garajau, freguesia do Caniço, e que o seu funeral se realiza hoje, saindo da Capela do Cemitério de Nossa Senhora da Piedade, em São Gonçalo, para inumação no mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente pelas 13:00 horas na referida Capela.

A família mui reconhecidamente agradece todas as manifestações de pesar nesta hora de dor, assim como às pessoas que se dignarem acompanhar o funeral da sua querida parente, prestando-lhe assim, a sua última homenagem.

Agradecimentos que são também extensivos, nomeadamente a todos os profissionais de saúde do 1º piso, Unidade de AVC e do 7º piso do Hospital Dr. Nélio Mendonça, e do Hospital Dr. João de Almada por toda a dedicação, carinho e profissionalismo prestados à sua querida parente.

Na próxima sexta-feira (06 - 03), pelas 18:00 horas, terá lugar na Igreja Paroquial do Sagrado Coração de Jesus (Boa Nova), a missa do 7º dia pelo eterno descanso da sua alma, pelo que reiteram os seus agradecimentos a todos aqueles que participarem nesta Eucaristia.

Funchal, 3 de março de 2026.