Conceição de Jesus Gonçalves Marques de Freitas

Seu marido António Sizaltino de Freitas; sua afilhada Daniela Cabo, marido e filhos; seus irmãos, cunhados, sobrinhos, primos, afilhados, amigos, vizinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, moradora que foi à Travessa da Pinheira, Quinta Grande, e que o seu funeral se realiza amanhã, Segunda-feira, 09/02/2026, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 09:30 horas para a capela da Vera Cruz, Quinta Grande, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 10:30 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério da freguesia.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia na Sábado, 14/02/20260, pelas 17:00 horas, na igreja paroquial de Nossa Senhora dos Remédios, Quinta Grande, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Quinta Grande, 8 de fevereiro de 2026