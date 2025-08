Seu esposo, Tiago Gonçalves de Brito, seus filhos, Rita Maria Gonçalves de Brito dos Santos, esposo e filhos; Tiago Ricardo Gonçalves de Brito, esposa e filha; Isildo Gonçalves de Brito, esposa e filhos; Ana Isabel Gonçalves de Brito, companheiro e filhos, Mónica Raquel Gonçalves de Brito, companheiro e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas das suas relações e amizades o falecimento da sua saudosa mãe, sogra, avó, irmã, cunhada, tia, prima, amiga, vizinha e parente, residente que foi em Escadinhas do Pico Nº6, Paroquia de São Sebastião, freguesia e concelho de Câmara de Lobos e comunicam que o seu funeral se realiza esta terça-feira 5 de agosto de 2025, saindo da Capela Mortuária do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 09:45 horas para a Capela do Cemitério Municipal de Câmara de Lobos, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 11:00 horas. Após a cerimónia, seguirá para inumação no referido cemitério.

Mais se informa que a Missa de 7º dia será celebrada no próximo sábado 09 de agosto de 2025, pelas 18:30 horas na Igreja de São Sebastião, Paroquia de Câmara de Lobos.

A família agradece antecipadamente a presença de todos aqueles que se unirem em oração nestas cerimónias, bem como a todos os que, de diversas formas, manifestaram o seu apoio e solidariedade neste momento de despedida.

A família também expressa o seu mais sincero agradecimento a todas as equipas médicas, de enfermagem, auxiliares e administrativos da Unidade Hemato-Oncologia e de modo especial a Sr.ª Dr.ª Mónica, bem como a Sr.ª Dr.ª Inês do Serviço de Urgência e 8º andar Nascente Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelo carinho, dedicação e profissionalismo como cuidaram da sua familiar.

É com profundo pesar que o Restaurante Churchill Place, comunica o falecimento da Sra. Cecília Audete Gonçalves de Brito, mãe da nossa estimada colega Mónica Raquel Gonçalves de Brito. Neste momento de dor, expressamos as nossas mais sinceras condolências e nos solidarizamos. Que encontrem conforto nas boas lembranças e na força dos amigos e familiares.

Câmara de Lobos, 4 de agosto de 2025.