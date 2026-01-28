Sua esposa Maria Luísa Neves, filho Augusto Eurico, nora Ana Isabel Brazão, neta, neto, bisneta e demais familiares cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas das suas relações profissionais e de amizade o falecimento do seu saudoso familiar e amigo Carlos Manuel Câmara Fernandes Neves, natural da freguesia de Santa Luzia e residente em São Pedro, Funchal.

O funeral realizar-se-á amanhã, quinta-feira, dia 29 de janeiro.

Será celebrada missa de corpo presente pelas 13:00 horas na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, Funchal, prosseguindo para inumação, no referido cemitério.

A família agradece profundamente todas as manifestações de pesar, carinho e solidariedade recebidas, bem como a presença de todos os que acompanharem a cerimónia religiosa neste momento de dor e despedida.

Mais se informa que será celebrada missa de 7.º dia, sexta-feira, dia 30 de janeiro, na Igreja Paroquial de São Pedro, Funchal, pelas 18:00h, agradecendo desde já a todas as pessoas que por amizade e solidariedade venham a participar nesta cerimónia.

Funchal, 28 de janeiro de 2026