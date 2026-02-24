Carlos Jorge Gonçalves Rocha

Com carinho e saudade de seus irmãos, cunhados, amigos, vizinhos e demais familiares presentes e ausentes, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento deste seu saudoso parente. Morador que foi residente ao Complexo Habitacional da Torre, Câmara de Lobos, mais se informa que seu funeral se realiza nesta Terça-feira, 24/02/2026, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelas 10:00 horas, em direção à Capela do Cemitério Municipal de Câmara de Lobos, onde haverá um pequeno velório antes da missa de corpo presente que será celebrada pelas 11:00 horas, seguindo em cortejo fúnebre para sepultura no mesmo.

A Funerária do Calvário agradece, em nome da família enlutada, e todas as pessoas que acompanharam o funeral, manifestando o seu apoio. Convida a participarem na missa de 7º dia, que será celebrada no próximo Domingo, 1 de Março às 09:30 horas, na Igreja Paroquial de Santa Cecília, Câmara de Lobos.

Câmara de Lobos, 24 de fevereiro de 2026