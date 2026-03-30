Sua filha, filhos, nora, genro, neta, neto, irmãs, irmãos, cunhadas, cunhados, demais familiares, amigos e vizinhos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações profissionais e de amizade o falecimento do seu saudoso familiar e amigo Carlos Augusto Gomes, natural da freguesia de São Martinho e residente que foi em Santo António, Funchal.

O funeral realiza-se hoje, segunda-feira, dia 30 de março.

O corpo estará em câmara ardente entre as 13:30h e as 14:00h, na capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho, Funchal, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 14:00h prosseguindo para cremação no referido cemitério.

Mais se informa que será celebrada missa de 7º Dia, domingo, dia 5 de abril, na Igreja Paroquial de Santo António, Funchal, pelas 11:00h, agradecendo desde já a todas as pessoas que por amizade e solidariedade venham a participar nesta cerimónia.

A família agradece todas as manifestações de pesar e solidariedade recebidas de todos os que a acompanham neste momento de perda e dor. Igualmente agradece às pessoas que acompanharem a cerimónia religiosa.

Funchal, 30 março de 2026.