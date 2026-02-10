Carlos Alberto Figueira de Chaves

Seus filhos João Chaves e Francisco Chaves, sua cunhada e sobrinho, demais familiares e amigos cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, e que o seu funeral se realiza hoje, Terça-feira, 10/02/2026, saindo do Hospital Dr. João de Almada pelas 11:30 horas para a Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 12:30 horas, seguindo-se a cremação no mesmo.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7.º dia Sábado, 14/02/2026, pelas 19:00 horas, na Igreja Paroquial de São Martinho, Funchal, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

A família agradece a toda a equipa médica, de enfermagem e assistentes operacionais da Unidade de Cuidados Paliativos do Hospital Dr. João de Almada, todo o apoio, carinho e dedicação com que trataram o seu familiar.

Funchal, 10 de fevereiro de 2026