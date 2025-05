Sua esposa Márcia Vieira, filhos, pai, irmã, irmão, cunhadas, cunhados, tias, tios, primas, primos, demais familiares, amigos e vizinhos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações profissionais e amizade o falecimento do seu saudoso familiar e amigo Bruno Sérgio de Sousa Vieira, natural da freguesia do Caniçal.

O funeral realiza-se hoje, terça-feira, dia 20 de maio.

O corpo estará em câmara ardente nas instalações da agência funerária Grande Homenagem (Rua Engenho do Mel nº1), Funchal, entre as 10:30 e as 11:30, saindo de seguida em direção à Igreja Paroquial de São Sebastião (Igreja Nova do Caniçal), onde será celebrada missa de corpo presente pelas 13:00, prosseguindo para inumação no cemitério da freguesia.

Mais se informa que será celebrada missa de 7.º dia, domingo, dia 25 de maio, na Igreja Paroquial de São Sebastião (Igreja Nova do Caniçal), pelas 11:00, agradecendo desde já a todas as pessoas que por amizade e solidariedade venham a participar nesta eucaristia.

A família agradece a todos os que ao longo do tempo ajudaram a cuidar e a dar amor ao seu familiar. Gratos pelas manifestações de pesar e solidariedade recebidas neste momento de perda e dor.

Caniçal, 20 de maio de 2025