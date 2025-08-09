Berta Helena da Silva Mendes

Sua mãe, irmãos, cunhados, tios, tias, sobrinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa parente que foi residente no Caminho da Azinhaga BL-1 2ºR, paróquia dos Álamos, freguesia de Santo António e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 13.00 horas saindo da capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho para cremação no mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente pelas 12.30 horas na referida capela.

A família agradece a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral da sua saudosa familiar, participa que será celebrada Missa do 7º Dia, em sufrágio da sua alma, no domingo (dia 10-08-2025) pelas 11h00 na Igreja Paroquial dos Álamos, freguesia de Santo António.

Funchal, 9 de agosto de 2025