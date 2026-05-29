Bela Gomes da Silva

A família, o amigo Carlos Gomes Garanito e família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa parente e amiga, que foi residente no Caminho do Miranda nº44, freguesia de Santo António e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 13:30 horas saindo da capela do cemitério municipal de Santo António para jazigo no mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente pelas 13:00 horas na referida capela.

A família, o amigo Carlos Gomes Garanito e família agradecem a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral da sua saudosa familiar e amiga, participam que será celebrada Missa do 7º Dia, em sufrágio da sua alma, no dia 05-06-2026 pelas 20h00 na Igreja Paroquial da Graça, freguesia de Santo António.

Funchal, 29 de maio de 2026