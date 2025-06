Suas filhas, filhos, noras, genros, netas, netos, bisneta, irmã, irmãos, sobrinhas, sobrinhos, demais familiares, amigos e vizinhos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações de amizade o falecimento do seu saudoso familiar e amigo Avelino Alves, natural e residente que foi na freguesia do Caniçal.

O funeral realiza-se hoje, terça-feira, dia 10 de junho.

O corpo estará em câmara ardente nas instalações da agência funerária Grande Homenagem (Rua Engenho do Mel nº1- Funchal) das 12:00h às 12:45h.

Será celebrado um discurso bíblico a cargo das Testemunhas de Jeová, pelas 14.00h no Salão das Testemunhas de Jeová em Machico. Finda a cerimónia, prossegue para inumação no cemitério do Caniçal.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e sofrimento.

Caniçal, 10 de junho de 2025