Artur Marques Rodrigues

Seus filhos, José Artur Camacho Rodrigues e Fernando Miguel Camacho Rodrigues, sua nora, irmã, cunhados, cunhadas, sobrinhos, demais família e amigos, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso parente, residente que foi á freguesia de Santa Maria Maior, concelho do Funchal, e que o seu funeral se realiza hoje, com celebração de Missa de corpo presente pelas 10:00 horas, na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho no Funchal, seguindo após a cerimónia para cremação no referido cemitério.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral do seu saudoso familiar ou que de qualquer forma manifestarem o seu pesar.

Participa que a missa do 7º dia será celebrada na próxima terça-feira, dia 07/04/2026, pelas 18:00 horas, na Igreja Paroquial do Sagrado Coração de Jesus (Boa Nova) no Funchal, agradecendo antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem assistir a esta eucaristia.

Funchal,1 de abril de 2026