Arlindo Severiano de Abreu Lourenço

A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se dignaram participar no funeral do seu saudoso parente, ou que de outra forma manifestaram o se pesar.

Participa que será celebrada uma missa em sufrágio da sua alma hoje, Quarta-feira, 11/06/2025, pelas 18:30 horas, na igreja paroquial da Santíssima Trindade, Tabua, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Um agradecimento especial à Sra. Conceição, à Sra. Lídia e à Sra. Maria da Luz, aos Bombeiros da Ribeira Brava e Ponta do Sol, ao Centro de Saúde da Ribeira Brava, Hospital Nélio Mendonça, Hospital dos Marmeleiros, pelo apoio, carinho e dedicação com que trataram o seu familiar. A todos Obrigado!

Tabua, 11 de junho de 2025