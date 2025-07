António Magno Morna Nascimento

Sua filha Magna Isabel Serpa Morna Nascimento e demais família, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso parente, residente que foi à freguesia de São Gonçalo, concelho do Funchal, e que o seu funeral se realiza hoje, com missa de corpo presente, pelas 12:30 horas, na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho no Funchal prosseguindo o seu funeral para cremação no referido cemitério.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral do seu saudoso familiar ou que de qualquer forma manifestarem o seu pesar.

Participa que a missa do 7º dia será celebrada na próxima (quarta-feira) dia 30.07.2025, pelas 18:00 horas, na Igreja Paroquial de São Gonçalo no Funchal, agradecendo antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem assistir a esta eucaristia.

Funchal, 25 de julho de 2025.